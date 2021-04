Ricaduta per Barnes, niente Europeo per il calciatore inglese del Leicester (Di mercoledì 28 aprile 2021) Brutte notizie per il Leicester e per Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra: Harvey Barnes, 23enne centrocampista delle Foxes, salterà le ultime partite della stagione e l’Europeo. Lo confermano le parole odierne del tecnico Brendan Rodgers: “Purtroppo ha avuto una leggera Ricaduta. Ha dovuto subire una seconda operazione allo stesso ginocchio per un problema minore. La sua stagione è finita, il piano è di farlo rientrare per il ritiro della prossima. È un peccato che salti l’Europeo perché è stato eccezionale. La cosa più importante è mettere a posto il ginocchio”. Foto: Twitter personale Barnes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Brutte notizie per ile per Gareth Southgate, CT dell’Inghilterra: Harvey, 23enne centrocampista delle Foxes, salterà le ultime partite della stagione e l’. Lo confermano le parole odierne del tecnico Brendan Rodgers: “Purtroppo ha avuto una leggera. Ha dovuto subire una seconda operazione allo stesso ginocchio per un problema minore. La sua stagione è finita, il piano è di farlo rientrare per il ritiro della prossima. È un peccato che salti l’perché è stato eccezionale. La cosa più importante è mettere a posto il ginocchio”. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

joneletizia : @PoliticaPerJedi Tutte le sere, qualche minuto il tg1 glieli dedica ma non so poi quanta ricaduta abbia in termini… - mastrodonato81 : @BansCollector @ValerioMinnella @RobertoBurioni Se non si metterà a punto una strategia globale di vaccinazione, il… - louviiaa : TW: self-harm (???) ieri stavo malissimo e stavo per avere una ricaduta ma ho ascoltato tancredi e vi giuro mi ha… - _neatmonster : Sto avendo una leggera ricaduta in questi giorni perché ho voglia di ricominciare per l'ennesima volta RDR2 avrò bi… - paynoswifee : @d3sy__ ehi vedo che comunque sono fiera di te, ci sta una ricaduta ci sta eccome ma tu sei tanto forte ma davvero… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricaduta per Recovery Plan e Pontremolese, il sindaco di La Spezia Peracchini: 'Occasione da non perdere' ... sull'occupazione, sulla tecnologia e sul turismo con una ricaduta esponenziale dal punto di vista ... Non possiamo permetterci di perdere neppure un minuto: per questo lancio la proposta di un tavolo ...

Cultura, Mirella Franco attacca: "TdC abbandonata" Nessuna programmazione, ma solo soldi dati senza nessuna ricaduta sulla città, non c'è un minimo di discussione e il sindaco utilizza i finanziamenti solo per scopo di propaganda, mai Civitanova ...

Disturbi alimentari: fattori di ricaduta e linee guida per il trattamento State of Mind Le priorità di Cogne Acciai Speciali Sicurezza, Ambiente, Sostenibilità valorizzazione risorse umane La Cogne Acciai Speciali ha approvato nei giorni scorsi il Bilancio di Sostenibilità 2020. Il documento annuale riassume gli impegni presi dall’azienda rispetto alle ricadute della propria attività su ...

L’inclusione degli stranieri migliora organizzazione e competitività in azienda Studio Ismu-Fami su oltre 60 imprese che hanno integrato i lavoratori stranieri: le buone pratiche si riflettono anche sugli altri dipendenti e spingono l’internazionalizzazione ...

... sull'occupazione, sulla tecnologia e sul turismo con unaesponenziale dal punto di vista ... Non possiamo permetterci di perdere neppure un minuto:questo lancio la proposta di un tavolo ...Nessuna programmazione, ma solo soldi dati senza nessunasulla città, non c'è un minimo di discussione e il sindaco utilizza i finanziamenti soloscopo di propaganda, mai Civitanova ...La Cogne Acciai Speciali ha approvato nei giorni scorsi il Bilancio di Sostenibilità 2020. Il documento annuale riassume gli impegni presi dall’azienda rispetto alle ricadute della propria attività su ...Studio Ismu-Fami su oltre 60 imprese che hanno integrato i lavoratori stranieri: le buone pratiche si riflettono anche sugli altri dipendenti e spingono l’internazionalizzazione ...