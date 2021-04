Resident Evil Village e longevità | le prime testimonianze della durata della campagna

(Di mercoledì 28 aprile 2021)uscirà il 7 maggio ma, a quanto pare, il day one sarebbe stato rotto in varie regioni, permettendo ad alcuni fortunati giocatori di immergersi nel nuovo capitoloserie. Di conseguenza, sono emerse in rete le. Ovviamente, se non volete alcuna anticipazione sulladi, vi invitiamo a interrompere la lettura. Il noto insider Dusk Golem, molto informato sulle cose riguardanti, ha segnalato la testimonianza di due utenti che hanno già giocato il titolo di Capcom a difficoltà "Normale". Leggi altro...

Resident Evil Re: Verse, la nuova componente multiplayer online PvP che sarà giocabile gratuitamente per tutti i possessori di Resident Evil Village, non sarà disponibile al day-one insieme al nuovo gioco. A pochi giorni dal lancio di Resident Evil Village, Capcom annuncia che Re: Verse, la componente multigiocatore dell'atteso titolo, debutterà nei mesi estivi di conseguenza non sarà disponibile al day one di Village, fissato per il 7 maggio. Non si tratta comunque di un vero posticipo visto che Capcom, come precisato da un portavoce dell'azienda a Videogameschronicle, non ha mai confermato che le due esperienze sarebbero state lanciate insieme.