Resident Evil Re | Verse | l’online di Village debutterà in estateHDblog it

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Non si tratta comunque di un vero posticipo visto che Capcom, come precisato da un portavoce dell'azienda a Videogameschronicle, non ha mai confermato che le due esperienze sarebbero state lanciate…Read More

A pochi giorni dal lancio diVillage, Capcom annuncia che Re: Verse , la componente multigiocatore dell'atteso titolo, debutterà nei mesi estivi di conseguenza non sarà disponibile al day one di Village, fissato per ...I membriAmbassador Program hanno iniziato a ricevere e - mail in cui si afferma cheRe:Verse sarà rinviato e non sarà disponibile dal mese prossimo. In origine, il gioco ...Non si tratta comunque di un vero posticipo visto che Capcom, come precisato da un portavoce dell'azienda a Videogameschronicle, non ha mai confermato che le due esperienze sarebbero state lanciate in ...I membri Resident Evil Ambassador Program hanno iniziato a ricevere e-mail in cui si afferma che Resident Evil Re:Verse sarà rinviato e non sarà disponibile dal mese prossimo. In origine, il gioco mul ...