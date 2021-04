Renzo Arbore strapazza il governo Draghi | “Lo spettacolo è fermo | muovetevi Coprifuoco alle 23”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il mondo delloè allo stremo.lancia un duro attacco al. «Ci sono tante persone che si sono viste arrivare ristori da 600 euro e sono ferme da un anno». Franceschini? «Si informi sulle nostre condizioni di lavoro, diciamo che aldevono studiare di più», dice lo showman in un’intervista a La Stampa.: «Ilreprime teatri e musica dal vivo» Critiche anche sul22. «Il provvedimento – spiega – è pensato soprattutto per contenere la movida. Ma poi reprime anche teatri, cinema e musica dal vivo, ma una cosa è la movida e un’altra sono gli spettacoli, con tutta la gente che ci campa. Dovrà anche essere rivisto il numero massimo di spettatori, ...

La sua inconfondibile r moscia ci fa subito volare agli anni di Quelli della Notte canticchiando insieme a Renzo Arbore Il materasso è la felicità . Mai parole furono più azzeccate. È energia pura ...