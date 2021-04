Reggio Calabria in lutto per la morte di Giuseppe Simone: il “gigante buono” si spegne all’età di 46 anni (Di giovedì 29 aprile 2021) La notizia ha sconvolto la comunità di Reggio Calabria: Peppe Simone era molto conosciuto e apprezzato Reggio Calabria in lutto per la morte di Giuseppe Simone. L’amato Peppe si è spento all’età di 46 anni, combatteva da molto tempo con un brutto male. Si è spento in casa tra l’amore e l’affetto dei suoi cari, assistito dagli operatori dell’hospice a domicilio che come angeli si sono presi cura di lui. Giuseppe era conosciuto per la sua simpatia, un grande appassionato di meteorologia e astronomia, amava la natura e soprattutto la montagna dove si recava per raccogliere i funghi, una delle sue passioni. Sui social il cordoglio di amici e conoscenti, sconvolti dalla notizia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) La notizia ha sconvolto la comunità di: Peppeera molto conosciuto e apprezzatoinper ladi. L’amato Peppe si è spentodi 46, combatteva da molto tempo con un brutto male. Si è spento in casa tra l’amore e l’affetto dei suoi cari, assistito dagli operatori dell’hospice a domicilio che come angeli si sono presi cura di lui.era conosciuto per la sua simpatia, un grande appassionato di meteorologia e astronomia, amava la natura e soprattutto la montagna dove si recava per raccogliere i funghi, una delle sue passioni. Sui social il cordoglio di amici e conoscenti, sconvolti dalla notizia ...

