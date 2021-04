Reggio Calabria, Iatì (Impegno e Identità): “panchine parlanti ed amministrazione muta, vandalismo privato ed incuria pubblica” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reggio Calabria, Iatì (Impegno e Identità): “Senza, suscitare altre polemiche, voglio tornare sull’argomento della vandalizzazione degli arredi urbani, alla quale non assegno alcun connotato politico, poiché è opera della stessa lurida mano, la stessa che ha imbrattato altri simboli di altro orientamento politico” “Senza, sperabilmente, suscitare altre polemiche, voglio tornare sull’argomento della vandalizzazione degli arredi urbani, alla quale non assegno alcun connotato politico, sia ben chiaro, poiché è “opera” della stessa lurida mano, la stessa che ha imbrattato altri simboli di altro orientamento politico, ed anche a suo arbitrio altri angoli o muri della Città. Intendo il casus belli, ma civile, della panchina “parlante” dedicata all’ideologo Antonio Gramsci; bene, se tale panchina potesse ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021)): “Senza, suscitare altre polemiche, voglio tornare sull’argomento della vandalizzazione degli arredi urbani, alla quale non assegno alcun connotato politico, poiché è opera della stessa lurida mano, la stessa che ha imbrattato altri simboli di altro orientamento politico” “Senza, sperabilmente, suscitare altre polemiche, voglio tornare sull’argomento della vandalizzazione degli arredi urbani, alla quale non assegno alcun connotato politico, sia ben chiaro, poiché è “opera” della stessa lurida mano, la stessa che ha imbrattato altri simboli di altro orientamento politico, ed anche a suo arbitrio altri angoli o muri della Città. Intendo il casus belli, ma civile, della panchina “parlante” dedicata all’ideologo Antonio Gramsci; bene, se tale panchina potesse ...

