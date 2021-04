Advertising

TV7Benevento : Regeni: Sensi, 'tentativo depistaggio, magistratura intervenga'... -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni Sensi

Metro

'Ci sono centinaia come. È una goccia dentro al mare', ha di recente detto un ex agente ... Dobbiamo sentirlo, in tutto ciò che facciamo per lui", indica Filippo, deputato del Partito ...Giovane, studioso, come lo era Giulio, rapito, torturato e ucciso da uomini dei servizi di ... twitta il deputato Filippo. Mentre il senatore Tommaso Nannicini sottolinea che 'in verità su ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Una vergogna senza fine, indaghi la polizia postale, immagino che magistratura e Commissione parlamentare saranno interessate a simili tentativi di depistaggio". Lo scrive ...Lei, signor Presidente, è stato coraggioso, e Globalist gliene ha dato atto, nel qualificare Recep Tayyp Erdogan come un “dittatore”. Semmai, sarebbe stato il caso di definirlo, e trattarlo, così molt ...