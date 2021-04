Regeni | documentario in Rete per screditarlo | intervistati anche Trenta | Gasparri e Tricarico L’ex ministra | “Ingannata | video inaccettabile”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Unegiziano che mette in cattiva luce la figura di Giulioè comparso su Youtube in un canale che si chiama The story of Giulio, al quale è associatauna pagina Facebook. Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come “il primoche ricostruisce i movimenti strani di Giulioal Cairo”. Ilè in lingua araba con sottotitoli in italiano. Nel filmato compaionole interviste aldella Difesa Elisabetta, al senatore di Forza Italia Maurizioe alcapo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare Leonardo. Tutti e tre hanno preso le distanze da ...

L'incipit è convenzionale, lo svolgimento meno: il preteso"The story of" del giornalista Fulvio Grimaldi approda in rete alla vigilia della decisione del giudice per le udienze ...Il filmato in tre parti, che dura 50 minuti, si presenta come "il primoche ricostruisce i movimenti di Giulioal Cairo". Il video è in lingua araba ma anche con sottotitoli in ...GIULIO REGENI Il filmato di 50 minuti su Youtube alla vigilia dell'udienza contro gli 007 egiziani. L'ex ministra: "Ingannata, video inaccettabile" ...Nel film un attore per impersonare il ricercatore e interviste agli ex ministri Gasparri e Trenta. Sensi: «l’ennesima pena dei genitori» del giovane.