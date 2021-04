Reddito di Cittadinanza, la spesa di Napoli è uguale a quella dell’intero Nord Italia (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Inps evidenzia che quasi un milione e mezzo di famiglie hanno percepito il Reddito di Cittadinanza, di queste, i sussidi arrivati a Napoli sono gli stessi di tutto il Nord Italia insieme. Archivio webL’Inps ha reso noti i dati relativi alla spesa per il Reddito di Cittadinanza rilevando che tra aprile 2019 e marzo 2021 ammonta a quasi 13 miliardi di euro. Considerando che gennaio 2021 è stato il mese con la più alta erogazione di sussidi, quasi 700 milioni, nella ricerca dell’Osservatorio dell’Inps si legge che a marzo sono stati spesi 109,7 milioni nell’intero Settentrione su circa 452.000 famiglie che percepivano Reddito e pensione di Cittadinanza. Nello stesso periodo se ne sono spesi 102,2milioni nel solo ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Inps evidenzia che quasi un milione e mezzo di famiglie hanno percepito ildi, di queste, i sussidi arrivati asono gli stessi di tutto ilinsieme. Archivio webL’Inps ha reso noti i dati relativi allaper ildirilevando che tra aprile 2019 e marzo 2021 ammonta a quasi 13 miliardi di euro. Considerando che gennaio 2021 è stato il mese con la più alta erogazione di sussidi, quasi 700 milioni, nella ricerca dell’Osservatorio dell’Inps si legge che a marzo sono stati spesi 109,7 milioni nell’intero Settentrione su circa 452.000 famiglie che percepivanoe pensione di. Nello stesso periodo se ne sono spesi 102,2milioni nel solo ...

