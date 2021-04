Reddito di Cittadinanza: a Napoli la spesa sfiora quelle di tutto il Nord (Di mercoledì 28 aprile 2021) Reddito di Cittadinanza che a Napoli tocca una cifra record che va a sfiorare quella complessiva di tutto il Nord del paese. I dati dell’INPS Emerge un dato preoccupante per quel che riguarda la situazione di povertà in cui versa gran parte del paese. In particolar modo le città del Sud. Per quel che riguarda L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 28 aprile 2021)diche atocca una cifra record che va are quella complessiva diildel paese. I dati dell’INPS Emerge un dato preoccupante per quel che riguarda la situazione di povertà in cui versa gran parte del paese. In particolar modo le città del Sud. Per quel che riguarda L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MediasetTgcom24 : Napoli, spesa per il reddito di cittadinanza sfiora quella dell'intero Nord #Napoli - sole24ore : La spesa del reddito di cittadinanza a Napoli sfiora quella dell’intero Nord - Agenzia_Ansa : Denunciate 76 persone per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Venticinque erano già condannate per maf… - Roberto_66s : RT @NadiaAngelini11: Per quanto riguarda lo sdegno di Salvini x il reddito di cittadinanza usufruito da mafiosi e malviventi io rispondo :… - leomirti : RT @claudio_2022: Il Reddito di cittadinanza della sola città di Napoli è pari a quello dell'intero Nord Italia. -