Recovery Plan | senza concorrenza per Ferrovie si rischia l’assalto alla diligenza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Lo scoppiettante piano Draghi per la mobilità sostenibile prevede 31,4 miliardi di spesa. Tanti soldi, che da soli non renderanno più efficiente e non rilanceranno il sistema ferroviario nazionale. Le spese maggiori sono indirizzate verso le grandi opere ferroviarie, come l’alta velocità su tutti gli assi principali del nord e, in particolare del centro e del sud Italia. Tutti gli investimenti sono stati decisiun’analisi costi-benefici, con poco più di una valutazione di fattibilità tecnico-economica. In pratica sono stati tolti tutti i progetti vecchi e nuovi che giacevano nei cassetti del Ministero. Oltre che l’asdi un contesto pianificato entro cui inserire le opere, anche le modalità realizzative del Pnrr sollevano perplessità. In particolare la nomina dei 59 commissari, visto che molte opere sono ancora in fase di progettazione e non ...