Recovery plan | Sasso | “Occasione unica per miglioramento strutturale”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'storica per il mondo della scuola italiana: con quasi 20 miliardi a disposizione, si possono realizzare interventi strutturali in serie per allineare il nostro sistema educativo e formativo al livello dei Paesi più all'avanguardia dell'Unione europea. Basti pensare agli oltre quattro miliardi e mezzo destinati alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili: una migliore offerta educativa per l'infanzia nel Mezzogiorno d'Italia, ad esempio, si tradurrà anche in maggiori opportunità di partecipazione al mondo del lavoro per le donne, storicamente penalizzate dalla penuria di strutture di questo tipo". Lo dichiara Rossano, sottosegretario del ministero dell'Istruzione. L'articolo .

"Grazie all'importante scelta compiuta dalle Istituzioni europee disponiamo di risorse che possono aiutarci non soltanto a ripartire, ma anche a promuovere un autentico salto in avanti, una rinascita ......Covelli ha poi chiesto la convocazione di una seduta straordinaria aperta del Consiglio comunale per discutere dei progetti di interesse del territorio in riferimento ai fondi del...Il sì della Camera in mattinata, quello del Senato in tarda serata: il via libera del Parlamento italiano al Recovery Plan targato Mario Draghi arriva senza patemi per il governo.