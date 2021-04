Recovery Plan, Pogliese: 'Assenza Ponte sullo Stretto penalizza ancora una volta il Sud' (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'L'occasione irripetibile del Recovery Plan ci aspettavamo fosse più attenta verso il Sud del Paese con un coinvolgimento maggiore degli Enti locali che rappresentano la frontiera di prossimità delle ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 28 aprile 2021) 'L'occasione irripetibile delci aspettavamo fosse più attenta verso il Sud del Paese con un coinvolgimento maggiore degli Enti locali che rappresentano la frontiera di prossimità delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, Pogliese: 'Assenza Ponte sullo Stretto penalizza ancora una volta il Sud' 'L'occasione irripetibile del Recovery Plan ci aspettavamo fosse più attenta verso il Sud del Paese con un coinvolgimento maggiore degli Enti locali che rappresentano la frontiera di prossimità delle istituzioni con i cittadini. ...

Mutuo prima casa: senza anticipo e con garanzia dello Stato per gli under 35 l premier Mario Draghi ha annunciato la misura illustrando alla Camera dei Deputati il contenuto del Recovery Plan italiano. Il governo sarebbe pronto ad approvarla già con il decreto Imprese che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. L'agevolazione va ad aggiungersi al ...

Recovery plan, il testo potrebbe non essere chiuso. Ecco perchè Orizzonte Scuola Nel recovery plan 2,4 mld per incentivi al turismo 4.0 Crediti d’imposta e contributi a fondo perduto per il potenziamento delle strutture ricettive, finanziamenti agevolati per progetti turistici che migliorino la sostenibilità climatica, un ...

Recovery Plan, Cannizzaro: «Grazie a Forza Italia il Sud diventa centrale, risultato epocale» Reggio Calabria - «Per la prima volta grazie a Forza Italia il Sud diventa centrale nei piani del Governo. Nel PNRR non vi era neppure un capitolo riguardante ...

