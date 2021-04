Recovery plan? No grazie, Boris ha Astrazeneca. La vera salvezza si chiama vaccino (fuori dall'Europa) (Di mercoledì 28 aprile 2021) I medicinali finiranno in un paio di giorni. Non si troverà più cibo sugli scaffali dei supermercati. La City si trasformerà in un'immensa favela. Era la sorte che attendeva il Regno Unito all'indomani della Brexit, secondo i giornaloni e gli analisti seri, mica avvezzi ad esasperare ideologicamente la realtà come quei bavosi dei populisti. Notizie di questi giorni. Gli economisti dell'Item Club, gruppo indipendente di ricercatori che si basa sullo stesso modello econometrico utilizzato dal governo di Sua Maestà, hanno alzato a +6,8% le previsioni di crescita del Pil britannico per il 2021. Goldman Sachs, che evidentemente prima di rilasciare i propri rapporti non chiede l'autorizzazione a Frau Ursula, ha addirittura portato la stima a +7,8%, definendola "sorprendente". La banca d'affari prevede che la Gran Bretagna correrà perfino più degli Stati Uniti, la cui espansione è valutata al ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) I medicinali finiranno in un paio di giorni. Non si troverà più cibo sugli scaffali dei supermercati. La City si trasformerà in un'immensa favela. Era la sorte che attendeva il Regno Unito all'indomani della Brexit, secondo i giornaloni e gli analisti seri, mica avvezzi ad esasperare ideologicamente la realtà come quei bavosi dei populisti. Notizie di questi giorni. Gli economisti dell'Item Club, gruppo indipendente di ricercatori che si basa sullo stesso modello econometrico utilizzato dal governo di Sua Maestà, hanno alzato a +6,8% le previsioni di crescita del Pil britannico per il 2021. Goldman Sachs, che evidentemente prima di rilasciare i propri rapporti non chiede l'autorizzazione a Frau Ursula, ha addirittura portato la stima a +7,8%, definendola "sorprendente". La banca d'affari prevede che la Gran Bretagna correrà perfino più degli Stati Uniti, la cui espansione è valutata al ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Centralità infrastrutture portuali abruzzesi sottovalutata nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ... affinché anche l'Abruzzo possa partecipare a pieno titolo alle opportunità del Recovery Plan. Inoltre sarebbe opportuno, affinché il debito sia buono, che i bandi prevedano quote definite per il sud,...

Recovery Plan: cosa prevede per scuola e università il Piano presentato da Draghi Quello che comunemente abbiamo conosciuto come il Recovery Plan dovrà illustrare come verranno utilizzati gli oltre 220 miliardi di fondi per la ricostruzione post - pandemia Dopo il passaggio ...

Recovery plan, il testo potrebbe non essere chiuso. Ecco perchè Orizzonte Scuola Porti abruzzesi, D’Annuntiis: servono fondi per il potenziamento Sarebbe impensabile che un piano da oltre 200 miliardi di euro, che traccia il percorso di ripartenza e di sviluppo del nostro Paese, non tenga conto della ...

Giustizia che procede, economia che produce Giustizia ed economia non vivono vite parallele. Vi è un intreccio da molti ignorato e che invece condiziona la seconda in virtù dell’efficienza e dei tempi della prima ...

