Recovery: Meloni, 'governo ha esautorato Parlamento su Pnrr' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Il governo ha fatto la scelta di esautorare il Parlamento dal Pnrr. E' vero che il termine del 30 aprile non era mediatico ma neanche perentorio. Non si poteva dare una settimana al Parlamento" per esaminare il piano? Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su Rete4. "Se il Parlamento è centrale, lo deve essere anche per decidere come spendere 250 miliardi di euro". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Ilha fatto la scelta di esautorare ildal. E' vero che il termine del 30 aprile non era mediatico ma neanche perentorio. Non si poteva dare una settimana al" per esaminare il piano? Lo dice Giorgiaa Zona Bianca su Rete4. "Se ilè centrale, lo deve essere anche per decidere come spendere 250 miliardi di euro".

