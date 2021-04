Recovery, il consigliere regionale Nappi: “Salvini unico leader nazionale che pensa al sud” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Esiste un solo leader che nelle scorse settimane ha presentato un programma organico per il Sud: quel leader è Matteo Salvini. Ha messo nero su bianco un programma da attuare all’interno del Recovery fund. La ripartenza per noi si muove da qui”, così ha detto il consigliere regionale della Lega in Campania Severino Nappi nel corso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Esiste un soloche nelle scorse settimane ha presentato un programma organico per il Sud: quelè Matteo. Ha messo nero su bianco un programma da attuare all’interno delfund. La ripartenza per noi si muove da qui”, così ha detto ildella Lega in Campania Severinonel corso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

