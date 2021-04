Recovery, alla sanità 20,2 miliardi per cure sul territorio e digitale. Ma il nuovo piano dimezza case della salute e ospedali di comunità (Di mercoledì 28 aprile 2021) Più cure e servizi di prossimità per rispondere meglio ai bisogni dei pazienti. È uno dei due capisaldi del Recovery plan per la salute, insieme all’ammodernamento tecnologico e alla digitalizzazione di tutto il sistema sanitario. Il programma nazionale di investimenti che il governo Draghi ha trasmesso il 25 aprile al Parlamento (e che l’Italia dovrà presentare alla Commissione europea nell’ambito del Next generation eu, il piano comunitario per uscire dalla pandemia) stanzia complessivamente 20,2 miliardi di euro per rafforzare a innovare la sanità pubblica (erano 20,7 nella bozza dell’esecutivo di Conte). Di questi, nove miliardi (contro i 7,9 previsti dal governo precedente) sono destinati al potenziamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Piùe servizi di prossimità per rispondere meglio ai bisogni dei pazienti. È uno dei due capisaldi delplan per la, insieme all’ammodernamento tecnologico edigitalizzazione di tutto il sistema sanitario. Il programma nazionale di investimenti che il governo Draghi ha trasmesso il 25 aprile al Parlamento (e che l’Italia dovrà presentareCommissione europea nell’ambito del Next generation eu, ilcomunitario per uscire dpandemia) stanzia complessivamente 20,2di euro per rafforzare a innovare lapubblica (erano 20,7 nella bozza dell’esecutivo di Conte). Di questi, nove(contro i 7,9 previsti dal governo precedente) sono destinati al potenziamento ...

