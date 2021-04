Recovery, 95 milioni per il Franchi: lo stadio caro a Renzi inserito da Franceschini fra i beni culturali. E lo sport? Vale lo 0,5% del piano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un miliardo per tutto lo sport. E 100 milioni per un solo stadio fortunato, quello di Firenze, caro a Matteo Renzi e al sindaco Dario Nardella, entrato nel cuore pure del ministro per i beni culturali, Dario Franceschini, visto che ha deciso di farsene carico lui, inserendolo in un piano che con lo sport c’entra poco e con gli stadi ancora meno. Il Recovery Fund non è stato molto generoso con il movimento sportivo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia: chi si aspettava interventi massici a sostegno di lavoratori, associazioni e società è rimasto abbastanza deluso. Ai 700 milioni per gli impianti del progetto “sport e periferie” già previsti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un miliardo per tutto lo. E 100per un solofortunato, quello di Firenze,a Matteoe al sindaco Dario Nardella, entrato nel cuore pure del ministro per i, Dario, visto che ha deciso di farsene carico lui, inserendolo in unche con loc’entra poco e con gli stadi ancora meno. IlFund non è stato molto generoso con il movimentoivo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia: chi si aspettava interventi massici a sostegno di lavoratori, associazioni e società è rimasto abbastanza deluso. Ai 700per gli impianti del progetto “e periferie” già previsti dal ...

