Reati ambientali | dato-shock denunciato da Legambiente | “Crimini in aumento | 90 clan coinvolti”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Impressionante ‘Rapporto ecomafia 2020 – Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’ di. L’associazione: “In dieci anni in Campania oltre 44milacontro l’ambiente, un ‘portafoglio’ criminale gestito da 90. Napoli e Salerno le province dove si commettono più. In questi decenni sversati illegalmente oltre 10 milioni di tonnellate di rifiuti di ogni genere”. Aggiunge: “La pressione dello Stato non si arresta. Si conferma la validità della legge sugli eco: avviati 158 procedimenti penali per il sequestro di 98 beni per un valore complessivo di 32,7 milioni”.ha analizzato i dati dell’intensa attività svolta da Forze dell’Ordine, Capitanerie di Porto, magistratura ...

I militari della Guardia di Finanza e il personale tecnico del Nucleo Guardie Giurate...trattava di un allevamento suinicolo già sottoposto a sequestro nel 2020 proprio per gli stessi...arresto in flagranza di reato 7 soggetti e deferiti in stato di libertà altri 27 per idi furto aggravato, ricettazione e riciclaggio, estorsione in concorso e violazioni alle leggi; ...Salerno – Impressionante ‘Rapporto ecomafia 2020 – Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’ di Legambiente. L’associazione: “In dieci anni in Campania oltre 44mila reati contro l’a ...C’è un virus da combattere che dura da decenni. Il “virus” dell’ecomafia che non si arresta né conosce crisi. Negli ultimi dieci anni in Campania sono 44.179 i reati contro l’ambiente, con 39.176 pers ...