Rapina in gioielleria: titolare spara, morti due banditi. Il terzo fugge (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non voleva subire un'altra Rapina come quella, violenta e drammatica, del 2015: ha visto i banditi e ha cercato di difendersi sparando. Due sono morti. Un terzo è riuscito a fuggire E' successo a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo. Nella terribile serata sono rimasti due corpi a terra, nella via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Non voleva subire un'altracome quella, violenta e drammatica, del 2015: ha visto ie ha cercato di difendersindo. Due sono. Unè riuscito a fuggire E' successo a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo. Nella terribile serata sono rimasti due corpi a terra, nella via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fattoquotidiano : Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori - Noiconsalvini : +++++ TENTATA RAPINA IN UNA GIOIELLERIA DI GRINZANE CAVOUR: UCCISI A COLPI DI PISTOLA 2 BANDITI, UN TERZO IN FUGA S… - rtl1025 : ?? Una tentata rapina in gioielleria è finita nel sangue nel cuneese, morti due banditi ??? di Ivana Faccioli - fainformazione : Due banditi sono morti in provincia di Cuneo, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare di una gioelleria che ne… - fainfocronaca : Due banditi sono morti in provincia di Cuneo, colpiti dai proiettili esplosi dal titolare di una gioelleria che ne… -