Quirinale: Meloni, 'Draghi? Vedremo se si candida, non è scontato' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Vediamo se Draghi si candida, non è scontato arrivati a questo punto". Lo dice Giorgia Meloni a Zona Bianca su rete4. "Comunque io credo che sia un grande sfida per tutti noi non mettere un presidente della Repubblica 'nostro', come dice la sinistra, ma un presidente della Repubblica che sta lì per rispettare e far rispettare le regole della Costituzione. Io non perseguo quella strada ma lo voglio fare con il centrodestra". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Vediamo sesi, non èarrivati a questo punto". Lo dice Giorgiaa Zona Bianca su rete4. "Comunque io credo che sia un grande sfida per tutti noi non mettere un presidente della Repubblica 'nostro', come dice la sinistra, ma un presidente della Repubblica che sta lì per rispettare e far rispettare le regole della Costituzione. Io non perseguo quella strada ma lo voglio fare con il centrodestra".

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Meloni, 'Draghi? Vedremo se si candida, non è scontato'... - skorpion069 : Dopo la mozione di sfiducia presentata dalla Meloni contro Speranza, preso in contropiede, Salvini vota contro e, n… - PTPaglioni : Stanotte ho avuto un incubo, i soldi del #RecoveryFund spartiti all'italiana, #Salvini e #Meloni al governo e… - pigherino : Se fossi Draghi non mi preoccuperei + di tanto della schizofrenia del Parlamento né degli slalom di Salvini Mattei… - poeriom : RT @liberomacaco: @Quirinale Si ricordi che Salvini e Meloni non festeggiano e si chieda se questo sia tollerabile. -