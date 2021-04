Quel Principe così vicino così remoto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prefazione al Principe di Machiavelli uscito ora in edizione numerata per le edizioni Heimat. Non è un libro semplice, Il Principe di Machiavelli, la sua lingua è molto meno simile al nostro italiano corrente di quanto si immagini a prima vista. E tuttavia la prosa è affilata e la finezza, la lucidità delle idee non prescinde mai dal senso storico e dall’osservazione disincantata della realtà e della natura umana. Il Principe machiavelliano è l’unico sovrano italiano che abbia conquistato il mondo nell’arco di cinque secoli. Una conquista letteraria, non militare, come si addice a una nazione culturale come l’Italia. Ma in Italia che effetto ha avuto la sua opera? Citata a livello letterario, deplorata a livello morale, praticata a livello di tattica e di ragion politica, raramente assimilata nel suo significato vero: primato ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prefazione aldi Machiavelli uscito ora in edizione numerata per le edizioni Heimat. Non è un libro semplice, Ildi Machiavelli, la sua lingua è molto meno simile al nostro italiano corrente di quanto si immagini a prima vista. E tuttavia la prosa è affilata e la finezza, la lucidità delle idee non prescinde mai dal senso storico e dall’osservazione disincantata della realtà e della natura umana. Ilmachiavelliano è l’unico sovrano italiano che abbia conquistato il mondo nell’arco di cinque secoli. Una conquista letteraria, non militare, come si addice a una nazione culturale come l’Italia. Ma in Italia che effetto ha avuto la sua opera? Citata a livello letterario, deplorata a livello morale, praticata a livello di tattica e di ragion politica, raramente assimilata nel suo significato vero: primato ...

Quel Principe così vicino così remoto

