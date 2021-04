(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –dolce. Filippoavrebbe voluto tornare a San Siro da avversario del suo ‘vecchio’ Milan con la salvezza in tasca, e invece dovrà sudare ancora per raggiungere il traguardo. Gli ultimi sviluppi hanno farcito di valore la sfida con i rossoneri, divenuta a pieno titolo una gara da non fallire. A questo punto della stagione, e con una classifica a dir poco deficitaria, fare calcoli sull’avversario da affrontare e sui suoi valori tecnici avrebbe infatti ben poco senso. Le tabelle di marcia sono andate a farsi benedire nel momento in cui i tre punti sono sfumati contro Sassuolo, Parma, Genoa e Udinese, avversarie alla portata ma uscite indenni o addirittura vittoriose nei confronti diretti coi giallorossi. Nel salotto del Meazza, che per Superpippo ha un profumo profondamente ...

Advertising

anteprima24 : ** Quando Ibra prese casa da #Inzaghi: sabato l'amicizia se ne andrà in soffitta ** - Mirentxin : RT @AryaSeven7: Se il 20 dicembre stava con questo e Capodanno l'ha passato con Ibra, è impossibile che al 6/8 gennaio stava 'innamorata pa… - pinofaraci54 : RT @glmdj: Post #superlega: #Nagelsmann/Bayern; aumento di stipendio #Ceferin/#Gravina; #Lukaku/#Ibra chiusa a 2000€; multiproprietà vietat… - mimmasworld : RT @AryaSeven7: Se il 20 dicembre stava con questo e Capodanno l'ha passato con Ibra, è impossibile che al 6/8 gennaio stava 'innamorata pa… - Adenuricfla : RT @glmdj: Post #superlega: #Nagelsmann/Bayern; aumento di stipendio #Ceferin/#Gravina; #Lukaku/#Ibra chiusa a 2000€; multiproprietà vietat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Ibra

Basti pensare atal Zlatan Ibrahimovic, accompagnato dal suo amico Maxwell al tempo ... Chissà cosa sarebbe successo se, magari consigliato diversamente,fosse capitato da un'altra parte. ...... analisi, interviste e retroscena Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Newsletter e rubriche giornaliere PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire...Benevento – Casa dolce casa. Filippo Inzaghi avrebbe voluto tornare a San Siro da avversario del suo ‘vecchio’ Milan con la salvezza in tasca, e invece dovrà sudare ancora per raggiungere il traguardo ...Senza i gol di CR7 la squadra di Pirlo ha perso identità e soprattutto punti in classifica. Problema non del tutto diverso in casa Milan, dove ...