Puerto Rico | costruiamo il “nuovo mondo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è un gioco che vi permetterà di (ri)vivere i panni degli antichi coloni appena giunto nel. Dal contadino, al mercante, al cercatore, col passare degli “anni” ogni giocatore avrà modo di vestire ognuno di questi panni guadagnando premi grazie ai suoi successi. Tuttavia, com in ogni buon gioco, solo il più scaltro e il più abile ad adattarsi vincerà la partita.è un gioco di Andreas Seyfarth, illustrato da Vincent Dutrait e Johnny Morrow ed edito da Alea Ravensburger . E’ giocabile dalle 2 alle 5 persone ed è adatto ad un pubblico dai 12 anni in su. Un partita in media dura dai 70 ai 120 minuti. Contenuto della scatola: 5 plance Isola 1 tavoliere comune 1 carta Governatore 8 carte Cittadino 49 tessere Città 58 tessere Territorio 5 navi da ...