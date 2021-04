Psg-Manchester City | squadre in ginocchio contro il razzismo prima del fischio d’inizio

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Pronti, via maun doveroso ricordo di George Floyd, afroamericano assassinato dalla polizia un anno fa. Psg ehanno deciso di inginocchiarsideldella semifinale di andata di Champions League. Tutti e ventidue i calciatori in campo hanno deciso di ripetere il gesto simbolo della lotta ale delle protestela violenza della polizia. Un gesto più che mai attuale viste le denunce degli ultimi giorni su ulteriori casi analoghi. SportFace.

Psg-Manchester City, gesto simbolico dei ventidue calciatori in campo che si inginocchiano prima del fischio d'inizio in memoria di George Floyd ...