PSG-Manchester City | Pochettino | “Finale? Possiamo ancora qualificarci”

Advertising

SpheraSports : FT: PSG 1-2 Manchester City - GoalItalia : Prima del Qatar, prima di Abu Dhabi... Le squadre di PSG e Manchester City nell'ultima stagione pre-sceicchi ???? - SkySport : ?? PARIS-MAN CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Marquinhos (15’) ? #DeBruyne (64’) ? #Mahrez (71’) ??… - asmreis : RT @goleada_info: Semifinais da #UCL IDA: Real Madrid 1x1 Chelsea PSG 1x2 Manchester City VOLTA: TER (16h) - Man. City x PSG QUA (16h) -… - AfricanEnt : UCL Semifinals: PSG 1-2 Manchester City Leg 1 of 2 -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Manchester

Champions: il City espugna Parigi, 2 - 1 in rimonta al ...Commenta per primo Il tecnico del Paris Saint - Germain, Mauricio Pochettino , ha parlato ai microfoni di Sky Spo rt dopo il ko interno contro ilCity: 'E' la stessa cosa che puoi chiedere al City la differenza fra il primo e il secondo tempo. Penso che sia facile in questo momento fare un'analisi alla luce del risultato. Un ...The first leg of this semifinal matchup takes place in Paris, where Kylian Mbappé, Neymar & Co. will look to take a step toward a second straight final.PSG dominated the First Half like they had a better Eleven only to realise in the Second Half that Man City still had Mahrez and Kevin. In a game of high Intensity it was Pep's City who showed they ...