Psg-Manchester City | le probabili formazioni del match

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Parco dei Principi stende il tappeto rosso allo spettacolo: Psg-primo atto. Ce la fanno Verratti e De Bruyne Psg-è la costellazione più bella nel cielo della Champions League. Un solo posto per la finale, Pochettino contro Guardiola si incontrano nuovamente e questa volta la posta in palio è ancora più alta. QUI PSG – I parigini recuperano Verratti, che avrà il compito di posizionarsi tra le linee e dare man forte in entrambe le fasi. Sulla destra si rivede Florenzi, ancora Diallo sul versante opposto. Nessun dubbio per il tridente offensivo, lo stesso che ha regalato emozioni contro il Bayern Monaco: Di Maria, Neymar, Mbappé, con libertà di muoversi in tutto il campo. QUI– Guardiola ha la squadra al completo, guidata dalla ...

PlasmatikPicks : #FREEPICK #UCL PSG ?? Manchester City ??PSG handicap +0.5?? (-134) @PlasmatikPicks ??&?? - _Analistas : Manchester City ?????????????? vs ???? PSG./??ESPN/?2:00PM - Activnews24 : E' finita 1-1 la partita di andata delle semifinali di #ChampionsLeague tra Real Madrid e Chelsea. Resta quindi tut… - MarcosMirandaJ1 : @fernandopalomo PSG 2-0 Manchester City - mambatips1 : PSG vs Manchester City Ambos anotan Si -175 #FreePick -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Manchester

Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 28 aprile 2021: in primo piano la Champions League conCity PARIGI - Champions League in primo piano quest'oggi con la seconda semifinale d'andata traCity : da una parte c'è la squadra di Pochettino che ha staccato il ...City 1La Superlega siamo noi" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. La volata Scudettino a 5 giornate dalla fine regala grandi emozioni. Il ribaltone di Napoli e Lazio ha ...PSG-Manchester City non è più, per i francesi, un punto d'arrivo, bensì un passo verso la conquista della Champions. I perché dell'evoluzione ...