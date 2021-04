PSG-Manchester City | Guardiola | “Vinto con coraggio I Citizens del secondo tempo vanno in finale”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilespugna il "Parco dei Principi".Missione compiuta per il, che vince in rimonta in casa del PSG nell'andata della semidi Champions League. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico Pep, intervenuto in conferenza stampa. "Non eravamo tranquilli, senza tranquillità non dai tutto nel calcio. Il gol subito ci ha fatto male e nel primonon siamo stati né precisi né cattivi. Nelsiamo stati più aggressivi e alti nel pressing, recuperando subito il pallone e controllando il gioco, come siamo abituati a farlo. Ora vedremo se al ritorno saremo la squadra vista nel primoo nel: nel primo caso è tutto ancora aperto, ...

Commenta per primo IlCity vince in rimonta a Parigi nella semifinale d'andata di Champions League, il tecnico ... Se giochi aperto contro ile questi attaccanti non c'è niente da fare, ...- dichiara ai microfoni di Sky Sport - ci vorranno undici guerrieri. In tutta la competizione siamo andati meglio in trasferta che in casa, speriamo di proseguire su questo trend"."Abbiamo perso un po' le misure, non è da noi. Siamo 22 giocatori bravi in campo, era una semifinale di Champions e devi stare attento 90 minuti. Il primo gol è stato un po' fortunoso, il secondo il p ...Pep Guardiola dopo aver vinto in casa del Psg con il suo Manchester City ha parlato della sua squadra, della semifinale e soprattutto ha parlato del suo calcio: Quando giochi la semifinale d'andata, ...