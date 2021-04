Psg - Manchester City 1 - 2 | gli inglesi portano a casa il primo round in rimonta

Advertising

SpheraSports : FT: PSG 1-2 Manchester City - GoalItalia : Prima del Qatar, prima di Abu Dhabi... Le squadre di PSG e Manchester City nell'ultima stagione pre-sceicchi ???? - SkySport : ?? PARIS-MAN CITY 1-2 Risultato finale ? ? #Marquinhos (15’) ? #DeBruyne (64’) ? #Mahrez (71’) ??… - Quisson_Jesus : RT @mundodabola: PSG 1x2 Manchester City - GugBiondo : RT @SkySport: Inizia PSG-Manchester City: segui il LIVE ? #PSGMCI Su Sky Sport Uno ? #SkyUCL #SkySport #UCL -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Manchester

IlCity vince 2 - 1 in casa delnell'andata della seconda semifinale di Champions League e ipoteca la qualificazione alla finale. I citizens vanno sotto nel primo tempo, ma ribaltano il ...Paris SG -City 1 - 2 (1 - 0) nella semifinale di andata della Champions League, giocata al Parco dei Principi. Queste le reti: nel pt 15' Marquinhos; nel st 19' De Bruyne, 26' Mahrez. Il match di ...Fabio Capello ha analizzato la semifinale di andata di Champions League PSG-Manchester City e ha svelato il suo migliore in campo. Una scelta non scontata ...Guardiola è vicinissimo alla sua prima finale di Champions League con il Manchester City. Gli inglesi ribaltano il Psg (1-2) e vedono l'atto finale di Istanbul. Una gara dai due volti: meglio la ...