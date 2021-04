PSG, fallo shock di Gueye: rosso diretto contro il Manchester City (Di mercoledì 28 aprile 2021) Idrissa Gueye è stato espulso durante PSG Manchester City: salterà la semifinale di ritorno di Champions League Idrissa Gueye è stato espulso durante il match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Manchester City. Il bruttissimo fallo commesso nel secondo tempo ai danni di Ilkay Gundogan costerà la semifinale di ritorno al centrocampista classe ’89. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Idrissaè stato espulso durante PSG: salterà la semifinale di ritorno di Champions League Idrissaè stato espulso durante il match di Champions League tra Paris Saint-Germain e. Il bruttissimocommesso nel secondo tempo ai danni di Ilkay Gundogan costerà la semifinale di ritorno al centrocampista classe ’89. L'articolo proviene da Calcio News 24.

