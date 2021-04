PSG, dal Brasile: offerta per Leo Messi, biennale con opzione per il terzo anno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasils, il Paris Saint-Germain punterebbe con decisione Lionel Messi. Il club parigino avrebbe già inviato un’offerta per ingaggiare la Pulce: un’offerta caratterizzata da un contratto di due stagioni con opzione per una terza, a cifre che però non sono state rese note. Messi, in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha nemmeno iniziato a negoziare il rinnovo con il Barça ed ha sempre spiegato che prenderà una decisione solo al termine della stagione: nel frattempo all’ombra della Tour Eiffel si vogliono inserire in questo spiraglio, anche se bisognerebbe tener conto anche della concorrenza del Manchester City. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasils, il Paris Saint-Germain punterebbe con decisione Lionel. Il club parigino avrebbe già inviato un’per ingaggiare la Pulce: un’caratterizzata da un contratto di due stagioni conper una terza, a cifre che però non sono state rese note., in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha nemmeno iniziato a negoziare il rinnovo con il Barça ed ha sempre spiegato che prenderà una decisione solo al termine della stagione: nel frattempo all’ombra della Tour Eiffel si vogliono inserire in questo spiraglio, anche se bisognerebbe tener conto anche della concorrenza del Manchester City. SportFace.

