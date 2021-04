Psg-City 1-2 | Guardiola vede finale di Champions

Advertising

SquawkaNews : PSG 1-0 Man City HT: ?? Marquinhos ??? Di Maria Mauricio Pochettino’s side lead at the break. #UCL - SpheraSports : FT: PSG 1-2 Manchester City - GoalItalia : Prima del Qatar, prima di Abu Dhabi... Le squadre di PSG e Manchester City nell'ultima stagione pre-sceicchi ???? - antorendina : Il City ha fatto una partita di ordine e pulizia, imbrigliando completamente la fantasia del PSG. Mi aspettavo di p… - TUTTOJUVE_COM : Capello: 'Quando il City gioca sereno è difficile da battere, sarà dura per il Psg' -

Ultime Notizie dalla rete : Psg City

Commenta per primo Al termine del match perso contro il Manchester, l'esterno del Paris Saint - Germain Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport: '...la mia squadra che ora è il'...Tutt'altra musica nella ripresa, nella quale ilaumenta decisamente i giri: sorvola non di ... Sotto di una rete, al 77' ilresta anche in inferiorità numerica e si arrende: espulso Gueye per ...The Champions League final is nearly upon us as Europe’s elite eye glory in the famous competition. Chelsea are taking on Real Madrid in the semi-finals while Premier League leaders Manchester ...Manchester City's second half comeback has put them in pole position in their Champions League semifinal against PSG. Kevin de Bruyne's fluke inspired the fightback as PSG collapsed after dominating ...