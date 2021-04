PS5 | 7 8 milioni di unità vendute | Sony presenta i risultati dell’ultimo anno

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nonostante la difficoltà di reperire sul mercato una PS5, la nuova consolesupera di 200milale vendite previste inizialmente. Neidell’fiscale pubblicati il 31 Marzo da, il marchio giapponese rivela che PlayStation 5 ha raggiunto quota 7.8di console distribuite (entro la data del 31 Marzo) e la domanda è ancora molto alta. PS4 nel suo primone avevacirca 7e 115.9diin totale dal novembre 2013. La vera vittoria però sembra registrarsi con gli abbonamenti al servizio PS Plus, che al 31 marzo 2021 sono 47.6, registrando una crescita di 6.1rispetto ai 41.5 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 milioni

Il successo di Sony è comunque importante sotto tutti i punti di vista, conancora oggi richiesta in massa dadi utenti in tutto il mondo. Quando le scorte arriveranno e si potrà comprare ...Fra gennaio e marzo, quindi, Sony ha distribuito 3,3di, considerato che dal lancio al 31 dicembre ne aveva spedite 4,5. Sony ha spedito un ulteriore milione di PS4, il che ...La divisione Xbox ha registrato un incremento di vendite hardware del 232% grazie al lancio di Series X: un record per Microsoft.Nonostante la crisi dei chip, Sony ha distribuito più PS5 di quante PS4 aveva venduto nello stesso periodo. Le vendite di Xbox nel primo trimestre del 2021 sono cresciute del 232%.