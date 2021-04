Procura Torino accende faro su nuovo gruppo terroristi Its (Di mercoledì 28 aprile 2021) La Procura di Torino ha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico internazionale di matrice anarchica chiamato Its. In Italiano la sigla è ricondotta agli "individualisti ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ladiha acceso unsulle attività di un presunto circuitoco internazionale di matrice anarchica chiamato Its. In Italiano la sigla è ricondotta agli "individualisti ...

Advertising

giornaleradiofm : Procura Torino accende faro su nuovo gruppo terroristi Its: (ANSA) - TORINO, 28 APR - La procura di Torino ha acces… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Terrorismo, la Procura Torino segnala il nuovo gruppo Its #Terrorismo - MediasetTgcom24 : Terrorismo, la Procura Torino segnala il nuovo gruppo Its #Terrorismo - violet6femme : DUE MILIONI di euro sottratti a sanità, scuola, servizi essenziali dellla zona. E la procura di Torino muta, così… - DimitriDeVita : RT @Teresa02247224: Eddi Marcucci ha combattuto con i curdi contro l'Isis in Siria. La procura di Torino limita la sua libertà individuale… -