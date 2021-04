Probabili formazioni Napoli-Cagliari, trentaquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Napoli-Cagliari, match della trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021. Reduci entrambe da una Serie di risultati utili di fila importanti per i rispettivi obiettivi, gli azzurri e i rossoblu vanno a caccia di un successo per continuare ad avvicinarsi alla meta. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI Napoli – Mertens potrebbe rilevare Osimhen dal 1?, confermati Politano e Insigne e dunque solo panchina inizialmente per il convalescente Lozano. QUI Cagliari – Torna Nainggolan dopo la squalifica, out Marin. Davanti Pavoletti favorito su Simeone per far coppia con Joao ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi, match delladella. Reduci entrambe da unadi risultati utili di fila importanti per i rispettivi obiettivi, gli azzurri e i rossoblu vanno a caccia di un successo per continuare ad avvicinarsi alla meta. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 2 maggio, diretta tv su Sky Sport. Ecco le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Mertens potrebbe rilevare Osimhen dal 1?, confermati Politano e Insigne e dunque solo panchina inizialmente per il convalescente Lozano. QUI– Torna Nainggolan dopo la squalifica, out Marin. Davanti Pavoletti favorito su Simeone per far coppia con Joao ...

