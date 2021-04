Probabili formazioni Milan-Benevento: trentaquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Milan-Benevento, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 20:45 di sabato 1 maggio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola. Milan – Verso il ritorno Ibrahimovic e Theo Hernandez. Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic pronti ad agire alle spalle dello svedese. Kessie e Bennacer a centrocampo. Benevento – Lapadula e Gaich pronti nel reparto offensivo con Iago Falque pronto a subentrare. Depaoli e Improta sulle corsie laterali. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 20:45 di sabato 1 maggio nella cornice dello stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e la moviola.– Verso il ritorno Ibrahimovic e Theo Hernandez. Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic pronti ad agire alle spalle dello svedese. Kessie e Bennacer a centrocampo.– Lapadula e Gaich pronti nel reparto offensivo con Iago Falque pronto a subentrare. Depaoli e Improta sulle corsie laterali. Le...

