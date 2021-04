Probabili formazioni Bologna-Fiorentina: trentaquattresima giornata Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Bologna-Fiorentina, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti alle 15:00 di domenica 2 maggio nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita potrà essere seguita su Dazn che trasmetterà il match in diretta esclusiva mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Bologna – Spazio al 4-2-3-1 con Skov Olsen, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Svanberg e Baldursson (Schouten squalificato) pronti a partire titolari a centrocampo. Orsolini verso la panchina. Out Dijks, Tomiyasu, Dominguez, Medel, Hickey e Santander. Fiorentina – Ribery e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ledi, match delladi. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti alle 15:00 di domenica 2 maggio nella cornice dello stadio Dall’Ara. La partita potrà essere seguita su Dazn che trasmetterà il match in diretta esclusiva mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-2-3-1 con Skov Olsen, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Svanberg e Baldursson (Schouten squalificato) pronti a partire titolari a centrocampo. Orsolini verso la panchina. Out Dijks, Tomiyasu, Dominguez, Medel, Hickey e Santander.– Ribery e ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: '#ChampionsLeague. Stasera #PsgManchesterCity. Le probabili formazioni' - FlashJ18 : RT @cmdotcom: #Champions League: #PsgCity, le probabili #formazioni e dove vederla in tv #UCL #PSG #ManCity #ChampionsLeague #ManchesterCit… - cmdotcom : #Champions League: #PsgCity, le probabili #formazioni e dove vederla in tv #UCL #PSG #ManCity #ChampionsLeague… - sportli26181512 : Champions League: PSG-Manchester City, le probabili formazioni e dove vederla in tv: Paris Saint-Germain - Manchest… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: GdS - Pescara-Entella, le probabili formazioni -