Primo maggio, pioggia e temporali fino al weekend (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ancora pioggia su buona parte dell’Italia. Non accennerà a diminuire l’instabilità che sta caratterizzando il tempo sulle regioni centro-settentrionali; anzi, anche nei prossimi giorni queste stesse regioni saranno colpite da altre ondate di piogge e temporali. Al Sud invece l’anticiclone africano garantirà il bel tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che le regioni centrali e settentrionali continueranno ad essere raggiunte da fronti instabili e a tratti perturbati che provocheranno temporali o piogge forti (mercoledì al Centro, giovedì anche al Nord). Cosa diversa invece al Sud dove l’anticiclone africano sta surriscaldando il clima con temperature via via più estive. Ma questa situazione, perturbazioni al centro-nord e anticiclone al sud, favorirà anche l’arrivo della sabbia dal deserto che verrà trasportata dai venti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ancorasu buona parte dell’Italia. Non accennerà a diminuire l’instabilità che sta caratterizzando il tempo sulle regioni centro-settentrionali; anzi, anche nei prossimi giorni queste stesse regioni saranno colpite da altre ondate di piogge e. Al Sud invece l’anticiclone africano garantirà il bel tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che le regioni centrali e settentrionali continueranno ad essere raggiunte da fronti instabili e a tratti perturbati che provocherannoo piogge forti (mercoledì al Centro, giovedì anche al Nord). Cosa diversa invece al Sud dove l’anticiclone africano sta surriscaldando il clima con temperature via via più estive. Ma questa situazione, perturbazioni al centro-nord e anticiclone al sud, favorirà anche l’arrivo della sabbia dal deserto che verrà trasportata dai venti ...

