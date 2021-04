Prime foto di House of the Dragon, Matt Smith e Emma D’Arcy sul set del prequel del Trono di Spade (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con le Prime foto di House of the Dragon, le riprese del prequel del Trono di Spade sono ufficialmente iniziate. Come riportato dalla maggior parte dei media internazionali, Matt Smith ed Emma D’Arcy sono sti avvistati sul set, rispettivamente nei panni di Daemon Targaryen e sua moglie Rhaenyra Targaryen. Come si vede dalle immagini, entrambi hanno una parrucca biondo platino tale da farci ricordare Daenerys e suo fratello Viserys. Il look è quello che i fan hanno già potuto ammirare nella serie originale. I colori, invece, riflettono quelli della casa dei Targaryen. Stando ai report, le riprese si stanno svolgendo a Holywell Bay Beach, Cornwall. Proprio ieri, HBO Max (piattaforma dove verrà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con lediof the, le riprese deldeldisono ufficialmente iniziate. Come riportato dalla maggior parte dei media internazionali,edsono sti avvistati sul set, rispettivamente nei panni di Daemon Targaryen e sua moglie Rhaenyra Targaryen. Come si vede dalle immagini, entrambi hanno una parrucca biondo platino tale da farci ricordare Daenerys e suo fratello Viserys. Il look è quello che i fan hanno già potuto ammirare nella serie originale. I colori, invece, riflettono quelli della casa dei Targaryen. Stando ai report, le riprese si stanno svolgendo a Holywell Bay Beach, Cornwall. Proprio ieri, HBO Max (piattaforma dove verrà ...

