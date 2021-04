Primarie centrosinistra, candidati entro 20 maggio: serviranno 2.500 firme (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – Le Primarie per l’individuazione del candidato sindaco e dei candidati presidenti dei municipi di Roma del centrosinistra si svolgeranno il 20 giugno, le firme andranno presentate entro il 20 maggio, a sovrintendere il tutto ci sara’ un comitato di tre garanti. I gazebo saranno tanti, diffusi in maniera capillare sul territorio per assicurare un voto che sara’ solo all’aperto ma con la parallela opzione della partecipazione online. Il lavoro tra le forze politiche per la messa a punto del regolamento della consultazione popolare e’ in corso, ieri si e’ svolto un tavolo che sara’ riconvocato a breve per la presentazione di una bozza da sottoporre a tutti i rappresentanti delle forze progressiste, ma alcuni punti fermi gia’ ci sono e altri lo stanno diventando, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma – Leper l’individuazione del candidato sindaco e deipresidenti dei municipi di Roma delsi svolgeranno il 20 giugno, leandranno presentateil 20, a sovrintendere il tutto ci sara’ un comitato di tre garanti. I gazebo saranno tanti, diffusi in maniera capillare sul territorio per assicurare un voto che sara’ solo all’aperto ma con la parallela opzione della partecipazione online. Il lavoro tra le forze politiche per la messa a punto del regolamento della consultazione popolare e’ in corso, ieri si e’ svolto un tavolo che sara’ riconvocato a breve per la presentazione di una bozza da sottoporre a tutti i rappresentanti delle forze progressiste, ma alcuni punti fermi gia’ ci sono e altri lo stanno diventando, ...

ilfoglio_it : Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura mog… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Torino: annunciate per il 12-13 giugno le #primarie del centrosinistra. Chi le vincerà sfide… - oldmanandsea1 : RT @ilfoglio_it: Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura moglie del… - Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: Polemiche e veleni nel centrosinistra per la scelta senza primarie del candidato sindaco di Frascati, la futura moglie del… - LorellaMaffei : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Torino: annunciate per il 12-13 giugno le #primarie del centrosinistra. Chi le vincerà sfiderà l'impr… -