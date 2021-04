“Presentato dimissioni | sono stanco” Dopo il Cts Miozzo lascia pure la scuola

Advertising

OpencovidM : * Pandemic Fatigue * Miozzo: 'Ho presentato le dimissioni a Bianchi, sono stanco' - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Le ragioni dell'ex coordinatore del Cts #Miozzo - repubblica : Scuola, Miozzo: 'Ho presentato le dimissioni a Bianchi, sono stanco' - StraNotizie : Scuola, Miozzo: 'Ho presentato le dimissioni a Bianchi, sono stanco' - IlPrimatoN : Le ragioni dell'ex coordinatore del Cts #Miozzo -

Ultime Notizie dalla rete : Presentato dimissioni

la Repubblica

ROMA - "Ho comunicato oggi le mieal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Se mi dirà che ha ancora bisogno di me ne discuteremo, ma sono stanco", con queste parole Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e da circa ...ROMA 'Ho comunicato oggi le mieal ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Se mi dirà che ha ancora bisogno di me ne discuteremo, ma sono stanco', con queste parole Agostino Miozzo, ex coordinatore del Cts e da circa ...GRONO (GR) - Alla fine di gennaio aveva licenziato cinque collaboratori, dopo avere introdotto il lavoro ridotto e avere richiesto ai dipendenti una diminuzione volontaria della percentuale lavorativa ...La Camera dei rappresentanti dell'Assemblea parlamentare della Bosnia Erzegovina ha respinto la mozione che chiedeva le dimissioni del ...