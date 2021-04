Preghiera a Santa Gianna Beretta Molla, la mamma eroica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando nell’amore di una mamma per i figli entra l’amore a Cristo, niente è più impossibile per entrambi. Ce lo insegna questa grande donna e Santa. Gianna Beretta Molla (Magenta, 4 ottobre 1922 – Ponte Nuovo, 28 aprile 1962) in meno di 40 anni è diventata pediatra, moglie, madre e Santa! La vita di Santa L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quando nell’amore di unaper i figli entra l’amore a Cristo, niente è più impossibile per entrambi. Ce lo insegna questa grande donna e(Magenta, 4 ottobre 1922 – Ponte Nuovo, 28 aprile 1962) in meno di 40 anni è diventata pediatra, moglie, madre e! La vita diL'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MariaDeSena4 : RT @CiaoKarol: ???? Sarà santa la mistica cieca, fu ‘scartata’ dai genitori ?? ?? La 'potente' preghiera per ottenere una grazia ?????? http… - CiaoKarol : Santa Gianna Beretta, madre di famiglia (PREGHIERA) ?? Il #Santo di oggi - Mercoledì, 28 Aprile 2021 ?????? - Gianniallu : RT @MorganilRamingo: Preghiera a Santa Gertrude ?? - magub5 : RT @Luciano39420470: Riprendiamo Mamme e Papa', Nonni e tutti la bellezza della Preghiera in famiglia!Le preghiere del mattino e della sera… - a_vicenta : Guarda 'Ti adoro o Croce Santa -preghiera per la liberazione delle anime del Purgatorio ????????' su YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera Santa Santa Valeria di Milano: vita, preghiera e martirologio della Santa del 28 aprile Oggi, 28 aprile, la chiesa cattolica celebra Santa Valeria di Milano. Santa Valeria di Milano: vita, preghiera e martirologio della Santa del 28 aprile Santa Valeria è più conosciuta per essere stata la moglie di San Vitale, un ufficiale dell'esercito ucciso e ...

La vicinanza del Papa e del presidente del Sud Sudan al vescovo gambizzato E il continuo sostegno nella preghiera per una pronta guarigione', evidenzia l'arcivescovo ...della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli esprime 'la vicinanza e la solidarietà della Santa ...

Siracusa, fede, preghiera e solidarietà: la Festa del Patrocinio di Santa Lucia La Gazzetta Siracusana Proclamata santa la donna cieca, “scartata” anche dai genitori Proclamata santa la donna cieca, “scartata” anche dai genitori. – Papa Francesco canonizza la mistica disabile di Città di Castello venerata da tempo in tutto il mondo. – Con un provvedimento chiamato ...

santo covid ...lunedì santo con il Movimento Cristiano Lavoratori Denso di significato il rito del lunedì santo ... Questo blocco del relazionismo operato dal Covid 19 deve comunque rappres ...

Oggi, 28 aprile, la chiesa cattolica celebraValeria di Milano.Valeria di Milano: vita,e martirologio delladel 28 aprileValeria è più conosciuta per essere stata la moglie di San Vitale, un ufficiale dell'esercito ucciso e ...E il continuo sostegno nellaper una pronta guarigione', evidenzia l'arcivescovo ...della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli esprime 'la vicinanza e la solidarietà della...Proclamata santa la donna cieca, “scartata” anche dai genitori. – Papa Francesco canonizza la mistica disabile di Città di Castello venerata da tempo in tutto il mondo. – Con un provvedimento chiamato ......lunedì santo con il Movimento Cristiano Lavoratori Denso di significato il rito del lunedì santo ... Questo blocco del relazionismo operato dal Covid 19 deve comunque rappres ...