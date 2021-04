Porti | Bellanova | “Ruolo cruciale per interscambio e motore della ripresa”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il sistema portuale italiano è un attore essenzialecatena logistica e del trasporto e se molte attività produttive si sono dovute fermare durante il periodo del lockdown, non è stato così per l’operatività dei nostri, dai quali hanno continuato a transitare le merci che hanno approvvigionato l’Italia”. Così la viceministra Teresain occasione74° Assemblea nazionaleFederazione Italiana Piloti dei, sottolineando che l’economia del mare è ” una materia poco conosciuta e molto sottovalutata nel nostro Paese”: “Via mare transita il 57% delle nostre importazioni ed il 44% dell’export: circa 480 milioni di tonnellate di merci movimentate nei nostriogni anno”, ha sottolineato, indicando ...

... un maggiore coordinamento con tutti gli operatori di soccorso, la fine dei rimpatri verso... Dopo nove mesi dall'entrata in vigore del decretoe dopo tre mesi dall'approvazione del ..."Il sistema portuale italiano è un attore essenziale della catena logistica e del trasporto e se molte attività produttive si sono dovute ...La viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: "Il sistema è fondamentale per la nostra economia: lo certificano i volumi dei traffici" ...