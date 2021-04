Porsche Taycan Cross Turismo - Su strada e in off-road con l'elettrica (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con la Taycan, alla Porsche, hanno portato il loro Dna nel mondo elettrico. E, in questo mondo Ev, hanno creato qualcosa che non c'era: un nuovo segmento top per prestazioni, prezzo, allure generale. Adesso, con la versione Cross Turismo, la Taycan si avventura oltre l'asfalto. Sì, avete capito bene: la più performante delle elettriche si approccia all'off-road. Camaleontica, non c'è che dire. Fuoristrada leggero, beninteso: non pensate a twist, guadi e situazioni estreme. Qui l'off-road serve ad allargare gli orizzonti del mondo elettrico, a esplorare un nuovo modo di intendere la Taycan. Che poi è quello che succede quando la guardi: quella meravigliosa somiglianza con la 911 sulla Cross Turismo è ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con la, alla, hanno portato il loro Dna nel mondo elettrico. E, in questo mondo Ev, hanno creato qualcosa che non c'era: un nuovo segmento top per prestazioni, prezzo, allure generale. Adesso, con la versione, lasi avventura oltre l'asfalto. Sì, avete capito bene: la più performante delle elettriche si approccia all'off-. Camaleontica, non c'è che dire. Fuorileggero, beninteso: non pensate a twist, guadi e situazioni estreme. Qui l'off-serve ad allargare gli orizzonti del mondo elettrico, a esplorare un nuovo modo di intendere la. Che poi è quello che succede quando la guardi: quella meravigliosa somiglianza con la 911 sullaè ...

