Poggiodomo, il paese umbro da sempre Covid free. Il sindaco: "Qui il virus l'abbiamo visto solo in tv" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel borgo, un pugno di case arroccate su quattro speroni di roccia tra Norcia e Cascia, ci vivono 96 abitanti. Bruno Saveri , consigliere comunale: "Qua da sempre soffriamo di distanziamento"

