Pogba sfida la Roma | «Vogliamo la coppa | ma loro non verranno qui per divertirsi»

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Paulha parlato in vista della partita di Europa League contro laPaul, centrocampista e capitano del Manchester United, in una intervista al sito ufficiale della UEFA ha parlato delladi Europa League contro la– «È una grande, ma prima poi ci saremmo dovuti affrontare. Andando avanti è normale trovarsi davanti delle grandi squadre. Abbiamo iniziato la competizione con una mentalità vincente, con l’obiettivo dichiarato di vincere la. Naturalmente anche lavuole vincere, non è qui solo per. Dobbiamo dimostrare di avere maggiore voglia di vincere». EUROPA LEAGUE – «È l’ultimo trofeo che abbiamo vinto qui al Manchester United, quindi ovviamente me lo ricordo. ...

In vista della semifinale di Europa League, a parlare è uno degli ex di questa: Henrikh Mkhitaryan. Due stagioni con i Red Devils dal2016 al 2018, con i quali ha ... 'Paul, David de Gea, ...una grande, prima o poi ci saremmo dovuti affrontare. Ad un certo punto avremmo affrontato una grande ... Lo ha detto Paul, stella del Manchester Utd, nel corso di una intervista alla Uefa in ...Il giocatore Armeno della Roma ha parlato al The Atletic in vista della super sfida di domani contro il Manchester United. Mkhitaryan è sicuramente tra i giocatori più attesi visto il suo passato con ...Tutti gli italiani ricorderanno il terribile 7-1 inflitto dallo United di Cristiano Ronaldo alla Roma. Questa volta andrà in modo diverso, ma in ogni caso Paul Pogba è sicuro di vincere.