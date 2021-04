Pogba | “La Roma non è arrivata fin qui solo per divertirsi | dobbiamo dimostrare di volere il trofeo più di loro”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In un’intervista concessa al sito ufficiale dell’Uefa, Paul, centrocampista del Manchester United, ha parlato della partita di domani e dell’importanza che ha una semifinale di Europa League: “È una grande sfida, prima o poi ci saremmo dovuti affrontare. Ad un certo punto avremmo dovuto affrontare una grande squadra. Abbiamo iniziato l’Europa League con la mentalità vincente e pensando di alzare il. Anche lavuole vincere, non èfin quiperdiilpiù di”. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Per il suo passato, ma anche per il presente e il futuro se, come sembra, davvero sarà a Roma. L'... 'Paul Pogba, David de Gea, Juan Mata, Marcus Rashford, Eric Bailly. Ci inviamo messaggi a vicenda, ...