Pnrr | si conclude il lavoro di Cottarelli al Dipartimento della Funzione Pubblica

ROMA – "Con la presentazione del Pnrr concludo oggi, come previsto, la mia partecipazione al gruppo di lavoro creato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Ringrazio il Ministro Brunetta per l'invito a partecipare al gruppo, cui auguro di continuare l'ottimo lavoro svolto". Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

