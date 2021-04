Platinette torna all’attacco contro il DDL Zan | la replica di Tommaso Zorzi

(Di mercoledì 28 aprile 2021)sul DDL Zan Non ce la fanno proprioe Mauro Coruzzi in artea trovare un punto d’in. Piuttosto, le loro divergenze in materia di diritti e rivendicazioni LGBT si acuiscono. Nelle ultime ore, complice la calendarizzazione del DDL Zan alla Camera,ha rilasciato alcune discusse esternazioni sul disegno di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

gaseven : Platinette torna a delirare contro il ddl Zan: «È liberticida e discriminatorio. Limita la libertà espressiva» - gayburg : Platinette torna a delirare contro il ddl Zan: «È liberticida e discriminatorio. Limita la libertà espressiva» -

Ultime Notizie dalla rete : Platinette torna

Formatonews

... Enzo Iacchetti, Claudio Bisio, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, Walter Nudo,, ...finalmente l' Uno contro tutti , in cui un ospite che divide l'opinione pubblica risponde alle ...Tra i due non corre buon sangue, tanto che più di una volta all'interno della casa più spiata di Italia, il giovane influencer ha rivolto parole poco carine nei confronti di. Infatti, ...Date le castronerie che dice, è molto probabile che Mauro Coruzzi non abbia mail letto il ddl Zan. Eppure continua ad andare in giro a starnazzare che lui non vuole che le vittime di violenza siano ...Dopo aver risposto alla introduttive domande di Giuseppe Cruciani, Platinette, in arte Mauro Coruzzi, è intervenuta nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara per criticare il DDL Zan. Già in ...