Plan de Relance in Francia | 100 miliardi per uscire dal Covid

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Vale 100di euro ildeapprovato dal governo francese per rispondere alla crisi del-19. Centoche serviranno per sostenere le fasce più deboli della popolazione ma anche per rilanciare lo sviluppo attraverso investimenti nelle infrastrutture. Secondo i calcoli del governo, per ogni punto di Pil investito nelle grandi opere vengono creati 300mila posti di lavoro nell’arco di cinque anni. Grandi opere ispirate a una trasformazione in chiave sostenibile, con un focus sulla mobilità e un ruolo sempre più importante degli enti locali. Ogni euro investito dal governo centrale su progetti infrastrutturali genererà infatti 2 euro di investimenti da parte degli enti locali. Un risultato raggiunto anche grazie a un processo di semplificazione amministrativa che dovrebbe ...

Advertising

aspide_l : @davcarretta anche quello francese non scherza: 727 pagine - FIGroupIT : #FIGroup e la @CCIFranceItalie insieme per un ciclo di iniziative, incontri, seminari e workshop dedicati al… -

Ultime Notizie dalla rete : Plan Relance

Il Fatto Quotidiano

national deet de résilience 2021 ) Il piano di ripresa ecologica della Germania , a cui spetta il 40% del budget tedesco, amplierà la ricerca sull'idrogeno e implementerà ulteriori ...... come avviene nei Recoverydi altri Stati membri, con investimenti complementari a programmi in corso sull'economia circolare o le filiere animali nel piano di France, o sulla ...Vale 100 miliardi di euro il Plan de Relance approvato dal governo francese per rispondere alla crisi del Covid-19. Cento miliardi che serviranno per sostenere le fasce più deboli della popolazione ma ...Martedì Francia e Germania hanno presentato insieme, in una conferenza stampa congiunta, i loro piani nazionali di ripresa e resilienza. Una scelta che è stata interpretata come messaggio sulla forza ...